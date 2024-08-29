Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'Değişiklik büyük hata olur' çıkışı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, crade trade yapanların aylık kazancının sıfır olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Dedikoduların etkisi ülke ekonomisini zedeliyor. Hükümet bakan değişikliği yaparsa büyük hata yapar" değerlendirmesinde bulundu.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, carry trade yapanların aylık olarak hiç kazanç sağlayamadığını ifade etti.
Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaştığı mesajda, dedikoduların ülke ekonomisini zedelediğine dikkat çekti.
Özgür Demirtaş hükümetin bakan değişikliği yapması durumunda bunun 'büyük hata' olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
* Mevcut para politikasının değişmesini geçtim acilen mali disiplin ve yapısal reform gerekli.
Carry Trade yapanların aylık getirisi: SIFIR!— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 29, 2024
Dedikoduların etkisi ülke ekonomisini zedeliyor.
Hükümet bakan değişikliği yaparsa büyük HATA yapar. Mevcut para politikasının değişmesini geçtim acilen Mali DİSİPLİN VE YAPISAL reform gerekli.