Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan polisler için 'alım gücü' çağrısı: Hayatını tehlikeye atan gruptalar...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden polis memurlarının alım güçlerine ilişkin önemli bir öneride bulundu.

Polislerin alım güçlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "kendine diğer meslek gruplarını neden söylemiyorsun?" sorusu yöneltilebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim için öncelik “Hayatını Tehlikeye Atan grupta” Polislerimiz de hayatını tehlikeye atıyor. Alım güçlerinin çok daha yüksek olması lazım."

Polislerimizin alım gücünün artırılması lazım.



Diyeceksiniz ki diğer meslekleri niye söylemiyorsun? Benim için öncelik



“Hayatını Tehlikeye Atan grupta”



Polislerimiz de hayatını tehlikeye atıyor. Alım güçlerinin çok daha yüksek olması lazım. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2024

İlerleyen dakikalarda bir paylaşım daha yapan Demirtaş, sonbaharda dezenflasyon süreci nedeniyle hayatın çok daha zorlaşacağını ve alım gücünün "paramparça" olacağını belirtti.

Gönderisine "ama" kelimesiyle devam eden Demirtaş, sürece dayanılması halinde ise düzlüğe çıkılacağını söyledi. Demirtaş,"Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.