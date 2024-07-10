Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı Çetinkaya'ya 'enflasyon' tepkisi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına ilişkin dünkü açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından Çetinkaya’nın “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan bir ürünün bir yıl sonra 175 TL ya da 145 Tl olması arasından can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir” değerlendirmesini alıntıladı.

İçler acısı bir açıklama.



Korkunç bir açıklama.



Olacak iş değil.



Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.



Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım 🤯😡😔😡🤯😡😔 pic.twitter.com/aeu82Hp0PS — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 10, 2024

Çetinkaya’nın sözlerine ilişkin “İçler acısı bir açıklama.Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Bir başkan bu sözleri nasıl söyler? Aman Allahım, aman Allahım.”

Mahfi Eğilmez'den çarpıcı tepki

Enflason hesaplamasına ilişkin tepkiler üzerine dün gazetecilerin karşısına geçen TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, madde fiyatlarının gösterge niteliği taşımadığı için yayınlanmadığını ifade etmişti.

ENAG rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Çetinkaya, medyada yer alan madde fiyatlarına ilişkin haber için 'algı yönetimi' demişti. Çetinkaya'nın açıklaması sonrası Mahfi Eğilmez'den de dikkat çeken bir öneri gelmişti.

Çetinkaya’nın açıklamalarına tepki gösteren Mahfi Hoca, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜİK'in girişine ‘söz gümüşse susmak altındır’ yazılı bir tabela asılmalı” şeklinde manidar bir öneride bulunmuştu.