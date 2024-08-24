Prof. Dr. Selahattin Toğay: Ücretli çalışan sayısında 49 aylık artış serisine ulaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4 artarken yıllık bazda çalışan sayısındaki yükseliş haziranda da devam etti. Bu kapsamda en son düşüş, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020'nin mayıs ayında görülmüştü. Salgın döneminde iki ay arka arkaya ücretli çalışan sayısında azalış yaşanırken Haziran 2020 ile birlikte yıllık bazda 49 aylık artış serisi başladı.

Bugünün verilerine bakıldığında ise 'konaklama ve yiyecek hizmeti' kategorisinde Haziran 2024'te ulaşılan 1 milyon 369 bin 895 kişi, verilerin toplanmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek çalışan sayısı olarak kayıtlara geçti. 'İdari ve destek hizmet faaliyetleri' kategorisinde de haziranda 1 milyon 477 bin 803 çalışan ile en yüksek rakama ulaşıldı.

İktisat Profesörü Dr. Selahattin Toğay, "Ücretli çalışan sayısının artıyor olması, büyüme-istihdam bağlantısının gücü açısından önemli. Büyümenin istihdam yaratma gücü arttıkça işsizlik oranı zaman içinde azalacaktır" dedi.

İstihdamın sektörel kompozisyonu değiştirilmeli

Türkiye’de 15-64 yaş nüfusun halen arttığına ve kadınların iş gücüne katılımının oynaklığının yüksek olduğuna dikkati çeken Toğay, "Kısa dönemde ortaya çıkan istihdam artışı son derece önemlidir ancak asıl meselemiz, istihdamın sektörel kompozisyonunu hem döviz üretme gücünün hem de iş gücü verimliliğinin yüksek olduğu sektörler lehine değiştirmektir" değerlendirmesinde bulundu.