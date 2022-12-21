Prof. Dr. Yavaşlar: Asgari ücret belirlenirken vergi yükü de dikkate alınmalıdır

Türkiye’de vergi yükünü taşıyan ana kesimin ücretliler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yavaşlar, “Artan döviz kurunun da etkisiyle dolar bazında asgari ücret 2022 yılında daha da azaldı.

Asgari ücretin giderek ortalama ücret olduğu son yıllarda, bu ücret belirlenirken geçim şartları ile bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirme imkanını sağlamaya yönelik olarak yoksulluk sınırının dikkate alınması Anayasal bir zorunluluktur. Bunun için ise sadece asgari ücret miktarına odaklanmak yeterli değildir. Asgari ücret üzerindeki vergi yükününün de dikkate alınması gerekir” bilgisini paylaştı. Asgari ücretliler bakımından genel harcama vergisi niteliğindeki katma değer vergisi (KDV) ile zorunlu yaşam gideri konusu mal ve hizmetler üzerindeki diğer dolaylı vergilerin yasal mükellefi asgari ücretli olmasa da fiyata dahil edilerek tüketiciye yansıtıldıklarından yükün ücretli üzerinde olduğuna dikkat çeken Yavaşlar şu önerilerde bulundu: