Protein ürünlerinde arz alarmı! Talep patladı, fiyatlar yüzde 40'tan fazla yükseldi

Sağlıklı yaşam trendleri ve protein ağırlıklı beslenmeye yönelik ilginin artması, küresel protein pazarında yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Sektörün en önemli bileşenlerinden biri olan whey proteininde yaşanan arz sıkıntısı ise üreticileri ve perakendecileri zorlamaya başladı.

Peynir üretimi sırasında ortaya çıkan bir yan ürün olan whey proteininin üretim kapasitesi, peynir üretimine bağlı olduğu için sınırsız şekilde artırılamıyor. Bu durum, talebin hızla yükseldiği dönemlerde piyasada arz baskısının oluşmasına neden oluyor.

Fiyatlar hızla yükseliyor

Bloomberg verilerine göre yüksek protein oranına sahip whey konsantresi fiyatları son aylarda yüzde 40'tan fazla arttı. Sektör kaynakları, bazı tedarikçilerin mevcut üretim kapasitesiyle yıl boyunca satabilecekleri tüm ürünleri şimdiden tükettiğini belirtiyor.

Arz sıkıntısının özellikle küçük protein markalarını daha fazla etkilediği ifade edilirken, büyük ölçekli perakendecilerin ise güçlü satın alma kapasiteleri sayesinde şimdilik daha avantajlı konumda bulunduğu değerlendiriliyor.

Costco'da protein ürünlerine yoğun ilgi

ABD merkezli perakende devi olan Costco Wholesale, protein ürünlerine yönelik talebin son dönemde dikkat çekici şekilde arttığını açıkladı.

Şirket yöneticileri, Kirkland Signature markalı ultra filtrelenmiş protein sütü ile özel markalı et atıştırmalıklarının satışlarında olağanüstü bir artış yaşandığını belirtti. Uzmanlar, GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasının da protein tüketimini artıran faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Costco'nun 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde net satışları yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 69 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ABD'deki benzer mağaza satışları ise yakıt ve kur etkileri hariç tutulduğunda yüzde 6,8 yükseldi.

Raf fiyatlarına etkisi gecikmeli olabilir

Sektör uzmanlarına göre toptan whey maliyetlerindeki yükselişin market raflarına tam olarak yansıması 12 ila 18 ay sürebilir. Costco gibi büyük zincirlerin toplu satın alma gücü sayesinde kısa vadede tüketicileri fiyat artışlarından koruyabileceği belirtiliyor.

Ancak arz sıkıntısının uzun süre devam etmesi halinde, büyük perakendecilerin de ürün fiyatlarını artırmak ya da ürün içeriklerinde değişikliğe gitmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Protein ürünlerine yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruması, sektörün önümüzdeki dönemde de arz ve maliyet baskısıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.