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Protestolu senet sayısı azaldı, tutar arttı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2017'de protesto edilen senet adedi yüzde 8 azalırken, tutar yüzde 3 büyüdü.

Protestolu senet sayısı azaldı, tutar arttı
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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporuna göre, 2017'de protesto edilen toplam 940 bin senedin parasal tutarı 12,7 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 8 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 3 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

senet Türkiye Bankalar Birliği

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