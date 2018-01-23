Protestolu senet sayısı azaldı, tutar arttı

23 Ocak 2018

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporuna göre, 2017'de protesto edilen toplam 940 bin senedin parasal tutarı 12,7 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 8 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 3 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.