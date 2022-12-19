Prysmian Group, çalışanlarına hisselerini ikramiye olarak dağıtacak

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya lideri Prysmian Group çalışan memnuniyetine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. MEAT Bölgesi’ni kapsayan yeni projesi ile insan odaklı kar paylaşım planını çalışan aidiyet duygusu ve memnuniyetini olumlu yönde artıracak şekilde tasarlayan şirket, 2022 yıl sonu hedefleri doğrultusunda çalışanlarına hisse dağıtım sözü veriyor.

Dünya çapında yaklaşık 30.000 çalışanına “YES - Your Employee Shares - Çalışanlar İçin Hisse Senedi Planı” ile uzun vadeli hisse senedine sahip olma fırsatı sunan Prysmian Group, şimdi de yeni projesi ile şirketin kazancını çalışanlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

“Çalışanlarımıza inancımız tam”

Her bir çalışanın ihtiyaçlarını anlamanın ve şirket hedeflerini benimsemelerine destek olmanın önemli olduğunu ifade eden Prysmian Group MEAT CEO’su Cinzia Farisè yeni proje ile ilgili şöyle konuştu: “Şirketimizin en önemli varlığı olan çalışanlarımızı, kurumsal çeşitlilik ve kapsayıcı değer yaratma yoluyla ödüllendirmenin yeni yollarını ararken, çalışanlarımızın Prysmian Group’a ve kurumsal kültürümüze bağlılıklarını ödüllendirmenin yeni bir yolu olarak insan odaklı, kar paylaşım planımızı geliştirdik. Şirketin her seviyesinden çalışanlarımızın, teşvik esaslı inisiyatiflere katılımını sağlayarak, inovasyonları devam ettirebileceğimizi ve çalışanlardan hissedarlara kadar tüm paydaşlarımızın çıkarlarını en iyi şekilde koruyacağımızı çok iyi biliyoruz.’’

“Çalışan bağlılığı ve güveni en üst sıralarda”

Prysmian Group’un gücü ile Türkiye’de çalışanlarına pek çok ayrıcalık, yüksek standartlı çalışma şartları ve yan haklar sunduklarının altını çizen Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, yeni uygulama hakkında şöyle konuştu: “Son dönemde dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler pek çok sektörde zorlu bir süreç yaratırken, Prysmian Group bu süreçte çalışan bağlılığı ve güvenini en üst sıralarda tutmaya devam ediyor. Grubumuzun desteği ile Türk Prysmian Kablo olarak çalışan memnuniyeti yüksek bir şirket olmaya devam ediyoruz. Ofis ve saha çalışanlarımızı yüksek enflasyon karşısında desteklemek ve yaşam standartlarını bir üst seviyeye çıkarmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Geride bıraktığımız zorlu yılda, tüm ofis ve saha çalışanlarımızı gösterdikleri yüksek performans için takdir ediyor ve her zaman çalışanlarının omuzlarından yükselen bir şirket olma bilinciyle, çalışanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kablo sektöründe uluslararası lider bir şirket olarak, Türkiye’deki operasyonlarımıza ve çalışanlarımıza her zaman olduğu gibi bugün de güven duyuyoruz.’’

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ön planda

Çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarını sürekli güncel tutan Prysmian Group, tüm ofis ve saha çalışanlarının kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, fabrika ve ofislerinde üretken, iş birliğine açık ve kapsayıcılığın hâkim olduğu bir iş yeri kültürü oluşturmaya odaklanan şirket, bu kültürün sürdürülebilir bir çalışma ortamı için vazgeçilmez olması anlayışını benimsiyor.

Prysmian Group, sürdürülebilir çalışma ortamı çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği bir diğer projesi olan STEM IT Programı ile bilişim ve teknoloji alanlarında kadın istihdamının yükseltilmesini ve farkındalık yaratılmasını destekliyor. Grup, STEM IT programı ile bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara teknik ve bilimsel roller vermeyi ve 2030 yılına kadar 500’ün üzerinde kadın çalışanı bünyesine dahil etmeyi hedefliyor.