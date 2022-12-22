Putin'den ABD'ye Patriot tepkisi

Putin, Kremlin Sarayı’nda, Rus gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Batılı ülkelerin Rus petrol ve doğal gazına yönelik tavan fiyat uygulamalarına tepki gösteren Putin, “Yapmaya çalıştıkları şey sömürgeciliğe dönüştür. Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar. Avrupa ekonomilerinin çoğu köle ticareti, Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın yağmalanmasıyla yükseldi” diye konuştu.

Tavan fiyat uygulamasının Rus ekonomisini etkilemeyeceğini vurgulayan Putin, “Bu sadece fiyatları idari bir şekilde düzenlemeye yönelik bir girişim. Petrol alanında olduğu gibi gaz alanında da iyi şeylere yol açmayacak." dedi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı için Ukrayna’ya ödeme yapmaya devam ettiğini kaydederek, “Bize saldırgan diyorlar ancak gaz geçişi için bizden para almaya devam ediyorlar. Donbas’la ilgili olarak asıl saldırgan onlar, biz saldırganlığa karşılık veriyoruz. Yine de paramızı alıyorlar ve sorun etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çatışmanın uzamasına neden olacak”

ABD’nin Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot sistemlerine ilişkin konuşan Putin, "Eski bir sistem ve bizim S-300 gibi çalışmıyorlar. Bunların savunma silahları olduğunu söylüyorlar, peki biz de öyle varsayalım. O halde çaresi de bulunur. Bunu yapanlar (sevkiyat) boşuna yapıyorlar. Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın askeri kaynaklarının, Ukrayna’nın askeri kaynaklarından daha fazla olduğuna işaret ederek, “(Ukrayna’da) Gün içinde kullandığımız top mermisinin sayısını vermeyeceğim. Bu rakamlar büyük. Ancak aramızdaki fark şu; Ukrayna’nın askeri kaynakları sıfırlanmaya doğru gidiyor, yakında kapasitesi kalmayacak. Bizim kapasitemiz ise artıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, şöyle devam etti:

“Batılı ülkelerin ve NATO ülkelerinin askeri kaynaklarının tükenme eşiğinde olmadığını düşünüyorum ama buradaki mesele başka. Ukrayna’ya silahlar Varşova Paktı’nın eski ülkelerinden geliyor. Bu silahların birçoğu Sovyet yapımıdır. Bunlar, tükenmek üzeredir.”

Vladimir Putin, Rusya'nın modern silahlarını güçlendirmeye devam ettiklerini, ancak bu silahlarla "kışkırtıcı" eylemlerde bulunmayı planlamadıklarını dile getirdi.

"Müzakerelerden vazgeçmedik"

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Putin, müzakerelerden yana olduklarının altını çizerek, “Tüm silahlı çatışmalar, öyle ya da böyle diplomasi yolu üzerinden müzakerelerle sona eriyor. Müzakerelerden vazgeçmedik. Ukrayna yönetimi, kendisine müzakere etmeyi yasakladı” şeklinde konuştu.

Putin, "Ukrayna’nın müzakerelere ihtiyaç duyulduğu bilincine sahip olacağı" umudunu paylaştı.