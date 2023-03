QFC İLE TKBB, finans sektörünün gelişimini desteklemek için güçlerini birleştirdi

Takip Et

TKBB açıklamasına göre, mutabakat zaptı, üye kuruluşları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği yoluyla tarafların ortak çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşmaya göre, QFC ve TKBB, katılım bankacılığı ve finans alanındaki gelişmelerle ilgili ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar, seminerler, web seminerleri ve diğer etkinlikleri düzenlemek için birlikte çalışma kararı aldı.

İş birliğiyle ayrıca, ortak eğitim ve değişim programlarının düzenlenmesi, veri ve bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, ayrıca Türkiye ile Katar katılım bankaları arasında doğrudan muhabirlik ilişkilerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

QFC ve TKBB ortaklığı, katılım bankacılığını teşvik eden ve geliştiren, dinamik ve rekabetçi finansal ekosistemler kuran iş birlikçi girişimler yoluyla her iki ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

"İş birliğimiz küresel İslami finans sektörünün gelişimine katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QFC İcra Kurulu Başkanı Yousuf Mohamed Al-Jaida, uluslararası bir iş platformu olarak QFC'nin, Türkiye ile iyi ve uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin Türk kuruluşları ve şirketleriyle kurulan önemli ortaklıklar aracılığıyla şekillendiğini belirtti.

Al-Jaida, "Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile yerel finans sektörünü geliştirme ve Katar'ı önde gelen bir finans merkezi olarak konumlandırma çabalarımızı destekleyen bu ortaklığa adım atmaktan gurur duyuyoruz. Daha da önemlisi, bu mutabakat zaptı, finans sektöründe Katar ve Türkiye arasındaki bağları güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik de mutabakat zaptı için bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bu anlaşmanın finans ve bankacılık sektörünün gelişimine, her iki ülke ekonomisine ve uluslararası paydaşlarımıza önemli katkılar sağlamasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlaşmanın iki ülke arasında birçok ortak projeye imkan sağlayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle finansal araçların çeşitlendirilmesi, eğitim ve teknik danışmanlık alışverişinin arttırılması her iki taraf için de iyi fırsatlar sağlayacak. Katar ve Türkiye arasında özellikle her iki ülkenin de aktif olarak geliştirmekte olduğu dijitalleşme ve fintech çözümleri alanlarında önemli iş birliği alanları bulunuyor. Bu konuda TKBB ve QFC'nin ortaklaşa yürüteceği projelerin her iki ülkenin ve küresel İslami finans sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Çelik, küresel bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) katılım finansının sektördeki payının artmasında önemli katkı sağlayacağının aşikar olduğunu belirterek, TKBB'nin uluslararası alanda iş birliği yaptığı diğer ülkelerin yanı sıra QFC ile iş birliği içinde yürütülecek faaliyetlerin, İFM'nin küresel finans merkezi konumuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı.