QNB Finansbank, ihracatçıların yanında olmaya devam ediyor

Kasım 2021’de devreye aldığı Dijital Köprüden Adım Adım İhracat programı kapsamında sunduğu hizmetler ile KOBİ’lerin uluslararası ticarette daha rekabetçi olmalarını destekleyen QNB Finansbank, İGE kefaletli ihracat kredisi kullandırımını müşterilerinin hizmetine sundu. Devreye alınan hizmet ile ihracatçı KOBİ’ler mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaları ile vergi, sgk, maaş, kira ödemeleri gibi işletme finansmanına yönelik ödemelerini İGE teminatlı kredi ile gerçekleştirebilecekler.

Devreye alındığı günden bu yana çok sayıda firmanın hizmet aldığı Adım Adım İhracat Programı kapsamında QNB Finansbank, tüm ihracatçılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Programda yer alan uzman çözüm ortağı firmalar ile ihracatçıların, uçtan uca ihtiyaç duydukları her alanda avantajlı tekliflerle destek almaları hedefleniyor. Ayrıca, QNB Finansbank bölge ve şubelerindeki uzman dış ticaret ekibi ile müşteri odaklı yaklaşımı önceliğe alarak ihracatçıların her türlü bankacılık işlemini öncelikli olarak gerçekleştiriyor.

Dijital ürün ve hizmetlere yapılan yatırımlara ek olarak İGE AŞ ile yapılan iş birliği sayesinde KOBİ’lere sağlanan katma değer artışının QNB Finansbank’ın motivasyon kaynaklarının başında geldiğini söyleyen QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan sözlerine şöyle devam etti:

“Dış ticaret alanında uzman ve deneyimli satış kadrosu, müşteri deneyiminde mükemmellik yaratan operasyonel süreçleri, gelişmiş sistem altyapısı ve zengin ürün gamıyla ‘Dış Ticarette Lider Banka’ olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda QNB Finansbank olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi anlayarak, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek, özel ürün ve hizmetler sunmak dış ticaret alanında önceliklerimizin başında geliyor. Küresel ticaret kuralları ile rekabetin gittikçe arttığı günümüz dünyasında finansman ve teminat yaratmakta zorluk çeken KOBİ’lerin yanında olmak birincil hedeflerimizden. İGE iş birliği ile devreye aldığımız yeni teminat modelinin ihracatçı KOBİ’lerin finansmana ulaşması konusunda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

İGE’nin genişleyen ürün gamıyla birlikte ihracatçı KOBİ’lere finansman desteğimiz sürecek. QNB Finansbank olarak ihracatçı firmalarımızın sürdürülebilirlik çatısı altındaki enerji verimliliğini sağlamalarına destek olmaya, ülkemizin ihracat hacminin ve katma değerli ürünlere yapılan yatırımların artmasında aktif rol oynamaya devam edeceğiz.”