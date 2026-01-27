QNB Türkiye’den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli yapılan işleme, farklı coğrafyalardan 127 yatırımcı katılırken, talep ihraç tutarının yaklaşık dört katına ulaştı. İhracın getiri oranı yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak belirlendi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde işlem, hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Uluslararası yatırımcı tabanı genişledi

İhracın yatırımcı dağılımına bakıldığında, talebin yüzde 46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, yüzde 30’unun Orta Doğu’dan, yüzde 17’sinin Avrupa’dan ve yüzde 3’ünün Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. İşleme ağırlıklı olarak varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği belirtildi.

QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjına ulaştı. İşlem, Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağlarken, aynı zamanda 2021’den bu yana Türkiye’de bir finansal kurumun elde ettiği en düşük getiri başarısı olarak kayıtlara geçti.

Fonlama yapısı vade ve coğrafya bazında çeşitlendi

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tan, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki güçlü konumlarını pekiştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.