QR kodla ödeme yaparken dikkat: Sahte QR kod nasıl anlaşılır?

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Restoranlardan otoparklara kadar pek çok noktada birkaç saniyede ödeme yapılmasını sağlayan QR kodlar, dolandırıcıların da hedefinde. Üstelik tehlikeyi yalnızca QR kodun görüntüsüne bakarak fark etmek her zaman mümkün değil. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 3 Eylül 2026'da yayımladığı güncel uyarıda, dolandırıcıların özellikle ödeme amacıyla kullanılan gerçek QR kodların üzerini kendi hazırladıkları kodlarla kapatabildiğine dikkat çekti. Örneğin otopark sayaçlarında gerçek kodun üzerine sahte QR kod yerleştirildiğine ilişkin bildirimler bulunuyor.

Gerçek QR kodun üzerine sahtesini yapıştırıyorlar

Dolandırıcılığın en basit yöntemlerinden biri fiziksel QR kodun değiştirilmesi. Dolandırıcı, ödeme noktasında bulunan gerçek QR kodun üzerine kendi hazırladığı etiketi yapıştırabiliyor.

Kullanıcı bu değişikliği fark etmeden kodu telefonuyla taradığında işletmenin veya ödeme kuruluşunun gerçek sayfası yerine dolandırıcının hazırladığı internet sitesine yönlendirilebiliyor.

Bu nedenle özellikle kamusal alandaki QR kodlarda etiketin sonradan yapıştırılmış görünmesi, altında başka bir etiket bulunması, kenarlarının kalkmış olması veya yüzeyde oynama izleri bulunması şüphe nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak fiziksel olarak kusursuz görünen bir QR kodun güvenli olduğu da varsayılmamalı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Sahte QR kod nasıl anlaşılır?

QR kodun kendisi çoğu zaman kullanıcı tarafından gözle kontrol edilerek doğrulanamaz. Kritik kontrol, telefon kodu okuduktan sonra açılacak bağlantıda yapılmalı.

FTC, birçok QR okuyucunun site açılmadan önce gidilecek bağlantıyı gösterdiğine dikkat çekiyor. Kullanıcıların bağlantıya dokunmadan önce internet adresini incelemesi; alan adında yazım hatası, değiştirilmiş harf veya gerçek kuruma benzeyen ancak farklı bir adres bulunup bulunmadığını kontrol etmesi öneriliyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Örneğin tanınmış bir şirketin adının tek harfi değiştirilerek hazırlanan bir alan adı ilk bakışta gerçekmiş gibi görünebilir.

Sahte ödeme sayfası kart bilgilerini isteyebilir

Tehlike QR kodun taranmasıyla sınırlı değil. Sahte bağlantı, gerçek bir şirketin veya ödeme kuruluşunun internet sitesini taklit eden bir sayfaya açılabilir.

Kullanıcı burada kart numarası, kullanıcı adı, parola veya diğer kişisel ve finansal bilgilerini girdiğinde bu bilgiler dolandırıcıların eline geçebilir. FTC, sahte QR kodların kişisel bilgileri ve parayı çalmaya yönelik sitelere yönlendirebildiğini belirtiyor. FBI da QR kodların sahte ödeme portallarına yönlendirilerek banka ve kredi kartı hesap bilgilerinin ele geçirilmesinde kullanılabileceği konusunda uyarıyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

QR kod üzerinden açılan bir sayfanın beklenmedik biçimde kullanıcı adı, parola veya başka hassas bilgiler istemesi bu nedenle önemli bir uyarı işareti.

Telefona zararlı yazılım da indirilebilir

Sahte QR kodların oluşturduğu risk yalnızca sahte ödeme sayfalarından ibaret değil.

FBI, QR kod kullanılan bazı dolandırıcılık yöntemlerinde kişilerin zararlı yazılım indirmeye yönlendirilebildiğini ve bu yazılımların telefondaki verileri ele geçirmek amacıyla kullanılabildiğini bildiriyor. Kurum, bilinmeyen kaynaklardan gelen QR kodların taranmaması ve internet sitesi ya da uygulamalara verilen telefon izinleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

QR kodla ödeme yapmadan önce bunları kontrol edin

QR kodla işlem yaparken özellikle şu kontroller riski azaltabilir:

- Fiziksel QR kodun üzerine başka bir etiket yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol edin.

- Telefonun gösterdiği bağlantıyı açmadan önce alan adını okuyun.

- Şirket veya kurum adındaki küçük harf değişikliklerine ve yazım hatalarına dikkat edin.

- Beklenmedik şekilde parola veya hassas finansal bilgi isteyen sayfalara karşı temkinli olun.

- Tanımadığınız bir kaynaktan gelen QR kodu taramayın.

- İşletme veya kurumdan şüphe duyuyorsanız internet adresine QR kod üzerinden değil, bildiğiniz resmi kanaldan ulaşın.

- Telefonun işletim sistemi ve uygulamalarını güncel tutun.

- Hesaplarda güçlü parolalar ve mümkün olduğunda çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

Türkiye’de de sahte ödeme sayfalarına karşı uyarı var

Türkiye'de Ticaret Bakanlığı da dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerinde kullanıcıların sahte ödeme sayfalarına yönlendirilebildiğine dikkat çekiyor.

Bakanlık, 20 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden yapılan dolandırıcılık örneklerine değindi. “Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız” benzeri yanıltıcı mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ve bu yöntemle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski bulunduğu belirtildi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Sahte OR kodu taradıysanız ne yapmalısınız?

Şüpheli bir QR kodu yalnızca taramak ile açılan sayfaya kart, banka veya hesap bilgilerini girmek aynı risk düzeyinde değil. Ancak şüpheli sayfaya bilgi girildiyse hızlı hareket etmek gerekiyor.

FTC, kullanıcı adı veya parola girildiyse parolanın derhal değiştirilmesini, aynı parola başka hesaplarda kullanılıyorsa bu hesapların da güvenliğinin sağlanmasını ve banka ile kredi kartı hareketlerinin yetkisiz işlemler açısından kontrol edilmesini öneriyor.

Ödeme yapıldıysa veya kart/banka bilgilerinin ele geçirildiğinden şüpheleniliyorsa ilgili banka ya da ödeme kuruluşuyla mümkün olduğunca hızlı iletişime geçilmesi de olası zararın sınırlandırılması açısından önem taşıyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.