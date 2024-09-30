Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf

Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, genç girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kendi iş deneyimlerinden bahseden Rahmi Koç, 20 yıl önce beş farklı işe yatırım yaptıklarını anlattı. Bu 5 işten sadece birinin başarılı olduğnunu söyleyen Koç, farklı sektörlerdeki dört girişimin ise başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Pişmanlık duyduğu konuyu açıkladı

Dünyanın en büyük 500 sanayi şirketleri arasına yer alan Koç Holding, demir çelikten otomotive, beyaz eşyadan turizme kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Ancak Rahmi Koç, bu yolculukta başarısız girişimleri olduğunu da saklamıyor. Koç, GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu açıklarken, bazı yatırımlarının da battığını söylüyor.

'İyi yönetim ve doğru hedef'

Fast Company dergisine röportaj veren, Rahmi Mustafa Koç, girişimciliğin riskler barındırdığını belirterek şunları söyledi:

"Benim iş hayatım boyunca birçok moda yatırım alanı oldu. Bir dönem herkes tekstil, iplik işine giriyordu, sonra domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdilerde ise startuplar çok konuşuluyor. Eğer iyi yönetir ve hedeflerinizi doğru belirlerseniz, sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşabilirsiniz."

20 yıl sonra gelen itiraf

Rahmi Koç, gençlere 'hata yapmaktan korkmayın' diyerek kendi tecrübelerini anlattı. 20 yıl önce elektrikli motosiklete yatırım yaptıklarını söyleyen Koç, "Harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı." dedi.

Bir girişimcinin 'banka müşterisi olmayanlara kredi verme' fikrine de yatırım yaptıklarını onun da battığını söyleyen Koç, "Ayrıca, ölçülerinizi alıp size uygun kıyafetleri öneren bir sistem için yatırım yapmıştık. Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı." dedi.

Hava vinci yatırımı büyük kar getirdi

Beş farklı sektöre yaptıkları yatırımdan sadece birinin kar getirip diğerlerinin zararını da kapattığını söyleyen Koç, "Tek kazanç sağlayan ise telesiyej direklerini helikopterle dikme işi yapan hava vinç yatırımı oldu." dedi.

'Hata yapmaktan korkmamalısınız'

Sektörde rekabetin yoğun olduğunu söyleyen Koç, girişimcilere ince ve derinlikli analiz yapmalarını tavsiye etti. İşe girmeden önce rekabetin iyi gözlemlenlenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Karşınızdaki rakipleri zayıf görmemek lazım, onlar da en az sizin kadar akıllı olabilir. En önemlisi, başkalarının hatalarından ders çıkarıp benzerlerini yapmamak için çaba göstermek gerekiyor." dedi.