Rahmi Koç'tan iş hayatına atılacak gençlere tavsiye

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un kurucusu olduğu Selamlique İstanbul, YouTube kanalında Rahmi Koç’u ağırladı.

‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ programına konuk olan Rahmi Koç’a ilgi çekici sorular yöneltilirken, Koç Holding Onursal Başkanı’nın verdiği yanıtlar da ses getirdi.

Rahmi Koç, “Hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu” sorusuna şu yanıtı verdi:

Herhalde bugünkünün iki misli bir çalışma yani gün 24 saat yerine 48 saat olsaydı çok daha işim rahat olurdu diye düşünüyorum.

“İşyerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz” sorusuna ise Koç’un verdiği cevap gündem oldu: Ya odacı olurdum ya çaycı.

Rahmi Koç'tan gençlere tavsiye

Sıfırdan bir şirket kuracak olsa yapay zeka sektörüne gireceğini söyleyen Rahmi Koç, en sevdiği yerin ise Kaleköy-Kekova olduğu söyledi.

Rahmi Koç iş hayatındaki idolünün Henry Ford I olduğunu, son kahkaha attığı kişinin ise Cem Yılmaz olduğunu ifade etti.

Rahmi Koç’un iş hayatına yeni başlayan gençlere verdiği tavsiye ise şu:

* Gençlerin okuldan veyahut üniversiteden çıkar çıkmaz verecekleri karar kendi patronu olarak iş mi kuracaklar yoksa başkasının yanında profesyonel olarak mı çalışacaklar, ona karar vermelerini tavsiye ederdim.

Rahmi Koç Forbes’in Dünyanın En Zengin İnsanları listesinde 1238’inci sırada yer alıyor. Listeye göre; Rahmi Koç’un serveti 2,7 milyar dolar.