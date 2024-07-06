Rakı fiyatları temmuz 2024: Zamlar peş peşe geliyor... Bir rakı grubuna daha zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Artışın yanı sıra birçok kalemde üretici zamları da geliyor. Rakı fiyatları markasına ve türüne göre değişiklik gösterse de genel olarak 150 TL civarında zam geldi. Bir rakı grubunun daha yaptığı zam bugün duyuruldu.

Zamlı rakı fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beylerbeyi rakı gurubuna zam geldi" diye yazdı. Beylerbeyi rakı gurubunun bir serisinde 70'lik rakının fiyatı bin 250 TL oldu.

Geçtiğimiz günler de Mey Diego rakı grubuna da zam geldi. Rakı grubunun bir serisinde fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 529, 50 cl 719, 70 cl 925, 100 cl 1.250 TL..."