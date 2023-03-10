Ramazan öncesi et fiyatında büyük zam

Emel YİĞİT

Kırmızı etin fiyatı bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken, ortalama 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı.

Ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun yaratmadığı görüşü de dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fahiş fiyatlara karşı et ithal edileceği, Avrupa ve Güney Amerika’dan kasaplık hayvan, Avrupa’dan ise karkas et ithal edileceği bildirildi.

Başlayan şap salgını fiyatları daha da artırır

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan Türkiye genelini kapsayan bir karantina olması durumunda fiyatların daha da yukarı gideceğini söyledi. Ancak şu anda böyle bir durum olmadığını kaydeden Yücesan, bölgesel olarak önlemlerin alındığını belirtti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da etteki fiyat artışının bazı illerde görülen şap hastalığından değil Ramazan ayının yaklaşmasından kaynaklandığını ifade etti. “Şap hastalığı normalde de olan bir hastalık. Önlemi alınabilen bir hastalık. Bize de evraklar geldi. İller ilçeler hepsi seferber. Her noktada yok. Belli noktalarda var.

Ama hastalığın aşısı var. Artık o kadar önemli bir hastalık değil” diyen Yardımcı, fiyatlardaki yükselişin hastalıkla ilgili olmadığını vurguladı. Yardımcı’nın değerlendirmesine göre et fiyatlarına geçen Ramazan ayında zam yapılmadı. Ancak bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle artışlar kaçınılmaz oldu.

“Etin fiyatı, maliyeti kadar artmadı”

Artan girdi maliyetleri karşısında et fiyatlarının düşük olduğunu kaydeden Osman Yardımcı şöyle devam etti: “Yem fiyatları dört katı arttı ama et yüzde 100 artmadı. Biz aracıyız alıp satarız. Biz ESK’ya et getirirseniz biz de şubeniz gibi satarız diyoruz. Ama devletle rekabet edemeyiz. Onlarda işçi, kira, elektrik devletten ama bizim öyle bir şansımız yok. O imkanlar bizde olsun biz de ucuz verelim. Diğer temel gıda maddelerine mesela peynire bakın. 5-6 katı artış var. Ama et fiyatındaki artış yüzde 100’ü bulmadı”.

8 işletmede şap alarmı karantina getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durduruldu” denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğüne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, enstitü tarafından, bir numunenin daha önce Türkiye’de rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etkenin izole edildiği ve Türkiye’de bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlandığı, il müdürlüklerinin yanı sıra tüm paydaşların konuyla ilgili uyarıldığı vurgulandı.

Aşı kullanıma hazır Açıklamada, şunlar kaydedildi: “ Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir.”

İki ilde kuş gribi alarmı verildi

Türkiye’de yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi ile Denizli’nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı. 20 Ocak’tan bu yana yaklaşık 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.