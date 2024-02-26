Ramazan pidesi bu yıl 15 liraya satılacak

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek. Geçen yıl 10 liraya satılan pidenin fiyatı için açıklama geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 15 TL'den satılacak. Hiçbir yerde kilogram fiyatı 60 liranın üzerine çıkamayacak" dedi.

Açıklama yayınlayan Balcı şunları kaydetti: "Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise 720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye’de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde 80 artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık."