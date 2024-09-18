Ray Sigorta, kişiselleştirilmiş ürünlerle büyümeye odaklandı

Recep ŞENYURT / İSKENDERUN

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 3-4 yıldır maliyetleri kontrol etmeye çalıştıklarını, bu şekilde ekonomik krizlerde ve dalgalanmalarda çok daha hızlı hareket etme şansı olduğunu kaydetti. Sektörde rekabetin çok olduğu dönemlerde ürün çeşitlerini artırarak müşteriye ulaşmaya odaklandıklarını kaydetti. Erdoğan, sigorta sektörünün 2022’yi 11 milyar lira kârlılıkla kapatırken, bu yılın sonunda ise 80 milyar lira kârlılığa ulaşacağını öngördüklerini bildirdi. Merkez Bankası’nın faiz politikalarının da sektör açısından önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, faiz konusundaki tutumun 2025 yılı Ocak ayına kadar sürmesinin karlılık oranlarına katkı sağlayacağını vurguladı.

“Sektörün performansı 2 yıl iyi gitti, sonra…”

Sigorta sektörünün iki yıldır iyi bir performans sergilediğini, kasko ve trafik sigortası tarafındaki başarıların dikkat çekici olduğunu anımsatan Erdoğan, “Çok kötü bir 2021 yılından sonra 2022’deki fiyat artışları sektörün sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Geçen yıl haziran ayında %139 büyüme vardı. 2022’de sektör %133 büyüdü” dedi. Sektördeki kârlılığın kasko, sağlık ve yangın sigortalarından elde edildiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “2022 sonunda vergi öncesi kâr 11 milyar TL iken, yılsonu tahminleri, 80 milyar TL civarında bir kârın mümkün olabileceğini gösteriyor. Hiç fena değil. Enflasyon ve ekonomik koşullarla birlikte, reel büyümenin sürdüğü söylenebilir. Şu anda reel faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, sigorta sektörü için olumlu bir konjonktür mevcut. Kasım ayından sonra Merkez Bankası faiz indirimi zorlayacak. Sigorta sektörünün en sevdiği konjonktürden en sevmediği konjonktüre gidiyoruz. Faizlerin düştüğü ekonominin giderek durgunluğa doğru sürüklendiği bir ortam. 2025 yılının ilk ayında bu durgunluğu şiddetli bir şekilde hissediyor olacağız.”

“Yılsonuna kadar 2 bin 500 acenteye ulaşacağız”

Erdoğan, 2023’te %108’lik bir büyüme ve %3’lük pazar payı ile 12,8 milyar lira prim üretimi ile sektör sıralamasında 9’ncu sırada yer aldıklarını anımsatarak, bu yıl pazar payı ve prim üretimini artırarak 6’ncı sırada yer bulmayı hedeflediklerini aktardı. Ray Sigorta’nın acente sayısını yılsonuna kadar 2 bin 500’e ulaştırmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, verimliliğe odaklandıklarını bildirdi. Erdoğan, “Her acentenin ciddi bir operasyonel maliyeti var. Kontrollü bir şekilde ilerleme çalışıyoruz” dedi. Gelecek yıllarda daha fazla yatırım yapacaklarını belirten Erdoğan, yakın zamanda piyasaya sürecekleri yeni ürünle önemli bir pazar payı hedeflediklerini vurguladı. Bu ürünün kapsamının geniş ve fiyatlamasının makul olacağını ifade eden Erdoğan, kişiselleştirilmiş ürünlerin sigorta sektöründe giderek daha fazla önem kazanacağını düşündüğünü söyledi.

İskenderun’a Umut İlkokulu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ray Sigorta tarafından hayata geçirilen Umut İlkokulu’nun açılışı, Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan ve İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, kalıcı eserler bırakmanın önemine vurgu yaparak, “Okulumuz ‘Umut’ adını taşıyor, çünkü geleceğe dair umut taşıyoruz. Herkesin bu projede bir tuğlası var ve bu çok anlamlı. Okulun toplam maliyeti yaklaşık 10 milyon TL oldu; ancak yönetim kurulu ve çalışanlarımız büyük destek verdi” dedi.