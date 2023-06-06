Reel efektif döviz kuru mayısta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru 57,92'ye geriledi. Nisan'da reel efektif döviz kuru 59 olarak kaydedilmişti.

ÜFE bazlı döviz kuru endeksi ise Mayıs ayında 91,92'den 92,62'ye yükseldi.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.