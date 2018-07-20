Reeskont kredilerinde 'elektronik' dönem bugün başlıyor

20 Temmuz 2018

Merkez Bankası, bugün e-bono işlemleri sistemini uygulamaya geçiriyor. Türk Eximbank da reeskont kredileri kapsamında aynı gün bu sistemi uygulamaya başlayacak. Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bugünden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu online olarak rahatlıkla takip edilebilecek.

E-Bono Sisteminin uygulamaya girmesiyle reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, şöyle konuştu: “Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılarımıza sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisindedir. İhracata desteğinin yanında, işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir. Elektronik dönüşüm kapsamında, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, işlem güvenliğini artırmak amaçlarıyla 4 Temmuz 2018’de başlattığımız E-Teminat Mektubu uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak E-Bono uygulamasına bugün başlıyoruz. Yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak E-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz.

Hem hız, hem tasarruf sağlayacak

Eximbank olarak bundan böyle en çok talep gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kapsamında TCMB ile aynı anda E-bono uygulamasına geçiliyor. Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bu günden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylelikle ihracatçı firmalarımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler saatler içinde değil tek tuşla anında TCMB’ye ulaştırılacak. Daha önce de belirttiğim gibi hem hız kazanmış olacağız hem de operasyonel maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf edeceğiz.

Kredi online olarak takip edilecek

Ayrıca, bu uygulama ile belgeler üzerinde her iki taraf için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu ise yine online olarak rahatlıkla takip edilebilecek. Geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde işlem hacmi ile 17,5 milyar ABD doları düzeyinde finansman sağlanan reeskont kredilerimizde, bu yılın ilk yarısı itibariyle gerçekleşen işlem sayısı 5 bini geçti. Bu kapsamda yıllık 10 binin üzerinde işlemi daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceğiz.

Böylece, 2018 yılı hedeflerimize ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha atmış oluyoruz. İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız.

ETMP uygulaması Türk Eximbank kredilerinde başlıyor