Rehin karşılığı 135 milyar TL finansman sağlandı

04 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun çıktılarına ilişkin, "Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilen rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere sistemle 135 milyar lira, 10 milyar dolar ve 4 milyar euro finansman imkanı sağlanmıştır. Bu finansman modelinden en fazla yararlanan grup tacirler. Rehin karşılığı sağlanan 135 milyar liralık finansmanın yaklaşık 128,5 milyarlık kısmını tacirler kullanmıştır." dedi.

Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili” başlıklı panelin açılışında, Türkiye ekonomisine ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun bir yıllık çıktılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2017 yılını güçlü bir büyümeyle tamamladığını belirten Tüfenkci, “Türkiye dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarıyla 2017’yi tamamlamış oldu. Yine yüzde 57,1 ihracat rakamıyla tüm zamanların en iyi ikinci ihracat rakamlarını yakaladık. Sanayi kullanma kapasitemize baktığımızda yüzde 80’lere varan imalat sanayisi kapasite kullanım oranlarını yakaladık. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye son 7 yılda 6 milyon 600 bin insanına iş bularak önemli sıçrama yapan ülkeler konumuna erişti.” bilgilerini verdi.

Türkiye’nin etrafındaki jeopolitik risklere rağmen istikrarını korurken aynı zamanda terörle mücadelede ve ekonomik reformlarda başarı sağladığını aktaran Tüfenkci, “Türkiye 2018’e umut dolu girmiştir.” dedi.

"Alternatif bir finansa erişim modeli oldu"

Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin omurgası niteliğinde olan KOBİ'ler ve tüccarların finansmana erişimde sorunlar yaşadığını hatırlatarak, bakanlığın Taşınır Malların Rehni Yasası’nı 1 Ocak 2017’de faaliyete geçirdiğini anımsattı. Tüfenkci, “Finansa erişim noktasında finans kuruluşlarının yapılarından dolayı her başvurandan mutlaka güçlü teminatlar istediklerini görüyoruz. İşte bu noktada dünyanın da uygulamaya yeni soktuğu Taşınır Malların Rehni Yasası’nın Türkiye’de hayata geçmesi gerektiğini düşündük. Burada özellikle 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile artık KOBİ'lerimizin finansa erişim noktasında alternatif bir finansa erişim modeli oldu.” diye konuştu.

"Yasa kısmi teminatın önünü açtı"

Sistemin faydalanıcıları prosedüre boğmadan pratik işleyiş olanağı sağladığını anlatan Tüfenkci, sistem kapsamında hayvancılıkla ilgilenenlerin hayvanlarını, çiftçilerin ağaçlarını teminat olarak gösterebildiğini söyledi.

Yasanın getirdiği sistemle kısmi teminat göstermenin önünün açıldığını anlatan Tüfenkci, “Siz daha önce finans kuruluşlarından kredi aldığınızda işletmenizin tamamını rehin gösterme zorunluluğu vardı. Şimdi bu düzenlemeyle sadece içerideki makineyi teminat verebilirsiniz, markanızı, stokunuzu teminat olarak verebilirsiniz. Yasa kısmi teminatın önünü açtı.” bilgilerini verdi.

Türkiye Noterler Birliği ile Rehinli Taşınır Sicili ve Taşınır Rehin Sicil Sistemi’nin (TARES) kuruluşu ve işleyişi konusunda protokol imzalandığını hatırlatan Tüfenkci, yaygın ağa sahip ve toplumca güvenilir bulunan noterlerin sisteme dahil edildiğini söyledi.

Noterlerin rehin sözleşmelerinde tescil, değişiklik ve terkin gibi işlemlerde vatandaştan düşük ücretler aldığını anlatan Tüfenkci, Noterler Birliği’ne sağladığı düşük ücretler nedeniyle teşekkür etti.

“Sistemle 135 milyar lira finansman imkanı sağlanmıştır”

Tüfenkci, sistemin çıktılarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

“Bir sene içerisinde 8 bin 179 tescil işlemi, 465 terkin ve 20 de diğer işlemler olmak üzere toplam 8 bin 678 işlem yapılmış. Bu işlemlere yönelik başvuruların 5 bin 847’si elektronik ortamda yapılmış. Yine 2 bin 103’ü de yazılı ortamda, noterlerde yapılmış. Bunun yanı sıra 364’ü de elektronik imzayla gerçekleşmiş. Bütün işlemleri notere gitmeden de elektronik ortamda yapma imkanınız var.

Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilen rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere sistemle 135 milyar lira, 10 milyar dolar ve 4 milyar euro finansman imkanı sağlanmıştır.

Baktığımız zaman bu finansman modelinden en fazla yararlanan grup tacirler. Rehin karşılığı sağlanan 135 milyar liralık finansmanın yaklaşık 128,5 milyarlık kısmını tacirler kullanmıştır. Yine çiftçilerimiz 8 milyon liralık kısmından faydalanmış, esnaflarımız 2,1 milyar liralık kısmından faydalanmış.”

Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Kredi kuruluşları tarafından bin 150 tacire, 2 bin 157 esnafa, 37 çiftçiye ve 407 serbest meslek erbabı ile 2 üretici örgütüne bu modeli kullanarak finansman imkanı sağlanmıştır. 28 bin 110 makine ve teçhizat karşılığında 10,6 milyar TL finansman imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, teminat olarak alınan 3.242 ticari plaka ve hat karşılığında 3,5 milyar TL finansman imkanı sağlanmıştır. Bu kuruluşlar tarafından toplam, 16,5 milyar TL, 10 milyar Dolar ve 3 milyar euro finansman imkanı sağlanmıştır.”

“Rakamlar başlangıç için iyi ama 2018 için yeterli değil”

Taşınır rehni karşılığında en fazla finansman sağlayan tacirleri bankalar ve finansal kuruluşların izlediğini aktaran Tüfenkci, bunu da Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) takip ettiğini kaydetti.

Modelin toplum tarafında bilinirliğini artırmak için daha çok çalışacaklarını belirten Tüfenkci, “Bu rakamlar başlangıç için iyi ama 2018 için yeterli değil.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Tüfenkci'ye etkinliğin anısına plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: AA