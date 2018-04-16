REIDIN: Konut fiyatları yüzde 0,83 arttı

16 Nisan 2018

REIDIN tarafından hazırlanan, Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.83 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11.15 oranında artış gerçekleştirdi.

Rapora göre, mart ayında Ağrı’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.11 oranında arttı ve Ağrı satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Ardahan’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0.57 oranında azaldı ve Ardahan satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir olarak kaydedildi.

Kira fiyatlarında artış yüzde 0,35

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.73 oranında artış gösterdi.

Mart ayında Batman’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında arttı ve Batman kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Erzincan’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.05 oranında azaldı ve Erzincan kiraların en çok azaldığı şehir olmuştur.

Amortisman süresinde Aydın, Van ve Şanlıurfa sonda

REIDIN Amortisman Süresi (Yatırım geri dönüş süresi), ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini göstermekte. Mart ayı itibarıyla en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde ölçüldü.

REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları yıllık konut Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanmakta. Mart ayı itibarıyla en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde ölçüldü.