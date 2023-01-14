Rekabet Kurulu, 2022 yılında 386 işlemi sonuçlandırdı

Kurul, 2022'de kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 386 işlemi sonuçlandırdı. Rekabet ihlalleri alanında 78 dosya karara bağlandı.

Kurul, bunlardan 28’inde ret kararı verdi, 9’unda para cezası uyguladı. 34 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, 7 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.