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Rekabet Kurulu, 2022 yılında 386 işlemi sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu, geçen yıl incelediği dosyalarda en çok gıda endüstrisi alanındaki soruşturmaları sonuca bağlarken, rekabet ihlalleri kapsamında da 1 milyar 857 milyon lira ceza uyguladı.

Dünya Gazetesi
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Kurul, 2022'de kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 386 işlemi sonuçlandırdı. Rekabet ihlalleri alanında 78 dosya karara bağlandı.

Kurul, bunlardan 28’inde ret kararı verdi, 9’unda para cezası uyguladı. 34 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, 7 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.