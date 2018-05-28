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Rekabet Kurulu iki şirkete soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Göltaş ve As Çimento hakkında fiyatlar üzerinde baskı yarattıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu iki şirkete soruşturma açtı
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Rekabet Kurulu, Isparta'da faaliyet gösteren Göltaş Çimento ve As Çimento'nun, çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla başlatılan ön araştırmada soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, soruşturma için bulguların ciddi ve yeterli bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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