Rekabet Kurulu'ndan ayakkabı devi MUYA'ya soruşturma

Türkiye’de terlik ve ayakkabı üretimi yapan MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında, ülke genelindeki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bayilerinin satış fiyatlarını belirlediği iddiası

İddialara göre MUYA’nın, hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediği ileri sürüldü.

Şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilirken Rekabet Kurulu harekete geçti.

Kurul soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını araştırarak, MUYA’nın Kanun’u ihlal edip etmediğine karar verecek.