Rekabet Kurulu’ndan Şişecam’a para cezası talebi

Rekabet Kurulu, 4 Haziran 2024'te Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında rekabetin korunması hakkında kanunun ihlal edilip edilmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilirken Şişecam'ın taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini inceleyen Kurul, Şişecam’ın bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ancak kuruma sunulan bağımsız denetim raporlarında ulaşılan sonuçlara katılmadığını bildirdi.

Raporda, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü ile Karacalar Nakliyat Otomotiv Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında ticari bağlar bulunduğu ve bu ilişkilerin ekonomik çıkar birlikteliği oluşturduğu ifade edildi.

Heyet, bu kapsamda Şişecam’ın taahhüt paketinin “işlenmemiş düz cam tedarikine ilişkin sınırlama” ve “taahhütleri işlevsiz kılabilecek işlemlerden kaçınma” hükümlerine aykırı davrandığı sonucuna ulaştı.

Şişecam'a idari para cezası talebi

Soruşturma heyeti, tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca Şişecam Ekonomik Bütünlüğü hakkında nispi idari para cezası uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

Nihai kararın önümüzdeki günlerde Rekabet Kurulu tarafından alınması bekleniyor.