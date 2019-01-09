Rekabet Kurumu Başkanından Google açıklaması

09 Ocak 2019

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurumun 2018 yılı raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Google hakkındaki rekabet soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine Torlak, arama motoru pazarındaki hakim durumun reklam pazarında kötüye kullanılmasını kapsayan bir soruşturma yürüttüklerini söyledi.

Torlak, bunun geniş kapsamlı ve ilave süre gerektiren, yurt dışından da takip isteyen bir konu olduğuna işaret ederek bu tür soruşturmaların ortalama 14 ayda tamamlandığını, Google soruşturmasının da 2019 sonunda ya da 2020 başında tamamlanmasını öngördüklerini dile getirdi.

Algoritma konusunun kişisel verileri koruma çerçevesinde çok önemli bir araç olduğuna işaret eden Torlak, "Bunu aynı zamanda dijital kartel anlamında rekabeti ihlal olarak da kullanabilirler. Fiilen Google dosyasıyla bu konu üzerinde de somut şekilde çalışmış olacağız" ifadesini kullandı.

Sinema kavgası

Torlak, bazı film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışmaya ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine de, "Mecliste yasama süreci devam ediyor. Bu kapsamda yasama sürecinde ya da öncesinde bizim görüşlerimize ihtiyaç duyulursa konuya ilişkin görüşümüzü sunarız. Şu an için böyle bir somut konumuz yok. Yasama sürecine de müdahale yetkimiz bulunmuyor" dedi.

Konuya ilişkin 2016'da hazırladıkları Sinema Hizmetleri Sektör Raporu'na atıfta bulunan Torlak, şöyle devam etti:

"Olayın mal vermeyi reddetme durumu var. Sinema salonlarındaki hakim durumdan kaynaklanan piyasaya girişi engelleme durumu da var. Bu tek taraflı bir olay değil. Diğer boyutu tüketiciye sunulan promosyon uygulamaları. Yapımcılarla salon işletmeleri arasındaki sözleşmeden kaynaklanabilecek rekabet ihlalleri söz konusu olabilir. Şu aşamada somut bir talep gelirse biz yine görüşümüzü iletiriz"

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Kaynak: AA