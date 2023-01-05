Rekabet Kurumu dijital pazarlara yoğunlaşacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 2022’de yürüttükleri çalışmalar ve 2023 hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Kurumun, rekabet hukukunun etkin şekilde uygulanmasının ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine önemli ölçüde katkı sunacağı bilinciyle çalıştığını belirten Küle, “Günlük hayatı değiştiren dijital pazarların yanında hızlı tüketim perakendeciliği, gıda, tarım ve tarımsal girdiler, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve sağlık başta olmak üzere tüketicinin hayatına dokunan sektörlere yönelik rekabet incelemelerimiz 2022 yılında ön planda oldu. Bu faaliyetlerin doğrudan neticelerini tüketiciler, yeni gelişen ‘start-up’lar ve toplumun tüm kesimleri yakından hissetmişlerdir. Uzlaşma ve taahhütle sonuçlandırdığımız çok sayıda dosyayla soruşturmaların hızlı sona erdirilmesi bakımından önemli faydalar elde ettik” dedi.

Küle, dijitalleşmenin hız kazandığı son yıllarda, Rekabet Kurumu olarak, ulusal ve uluslararası pek çok mecrada bu değişime en hızlı ayak uyduran otorite olarak örnek gösterildiklerine işaret ederek, 2022’nin bu açıdan önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

ABD ve Birleşik Krallık ile deneyimlerini paylaşıyor

Konvansiyonel pazardan dijital pazara dönüşümde rekabeti engelleyici her türlü unsurun karşısında yer aldıklarını vurgulayan Birol Küle “Google kararlarımızın uyum gerekliliklerini sıkı sıkıya takip ederken Trendyol ve Sahibinden incelemelerini başlattık. Dijital platformlarda veri taşınabilirliğinin engellenmesi bakımından emsal teşkil edecek Nadir Kitap soruşturmasını da tamamlayarak Rekabet Hukuku ve veri ilişkisi bakımından üzerimize düşeni yaptık. Veri birleştirmeyi konu alan Facebook kararımız da diğer rekabet otoritelerine ışık tutacak niteliğe sahip oldu. ABD, Birleşik Krallık gibi önde gelen ülkelerin kararlarımızdaki zarar teorilerini öğrenmek için bizlerle iletişime geçtiğini gururla söyleyebilirim” dedi.

Dijital pazarlar mercek altında

Küle, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına gelirken çeyrek asırlık uygulama ve birikimle elde ettikleri rekabet politikasını şekillendirmeye, tüketici seçeneklerini ve inovasyonu azaltan uygulamaların karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu yıl dijital pazarlar açısından yürütmekte olduğumuz incelemeleri, Sahibinden hakkında veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanması iddiasına yönelik yürüttüğümüz bir diğer soruşturmayı tamamlamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Facebook’un veri birleştirme eylemlerine yönelik sunulacak uyum tedbirlerini de yıl içinde takip edeceklerini aktaran Küle, dünyadaki en iyi uygulamalardan yola çıkarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un dijitalleşmeyle gelen değişime ayak uydurmasını sağlamak üzere bir yasa önerisi hazırladıklarını söyledi.

Küle 2022’de tamamlanan 28 soruşturma sonucu yaklaşık 1,7 milyar lira para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi.