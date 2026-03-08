Rekabet Kurumu’ndan 2025’te şirketlere 12,1 milyar liralık ceza

Rekabet Kurumu’nun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında birçok sektörde rekabet ihlallerine yönelik soruşturmalar yürütüldü. Kurum, yıl boyunca aldığı 530 kurul kararı çerçevesinde şirketlere toplam 12,1 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet ihlallerine ilişkin verilen cezaların en büyük bölümü gıda sektöründe yoğunlaştı. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere toplam 4,7 milyar lira ceza kesildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, gıda sektörünü 669,5 milyon lirayla kimya ve madencilik, 658,9 milyon lirayla altyapı hizmetleri, 557 milyon lirayla işgücü piyasası ve 506 milyon lirayla otomotiv sektörü izledi. Bu beş sektör toplam cezaların yaklaşık yüzde 86’sını oluşturdu.

Bunun yanı sıra tekstil ve hazır giyim sektörüne 402,3 milyon lira, inşaat sektörüne 322,5 milyon lira, tarım ve tarımsal ürünlere 222,5 milyon lira, makine endüstrisine ise 99,7 milyon lira ceza verildi.

Birleşme ve devralmalarda bilişim öne çıktı

Rekabet Kurumu, 2025 yılı içinde şirket birleşme ve devralma işlemlerini de değerlendirdi. Kuruma bildirilen 416 işlem incelenirken, bunların 381’ine izin verildi, 10’u şartlı olarak onaylandı, 25 işlem ise kapsam dışı bırakıldı.

Birleşme ve devralma işlemlerinde 84 başvuruyla bilişim teknolojileri ve dijital platform hizmetleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 işlemle otomotiv, 42 işlemle kimya ve madencilik sektörü takip etti.

“Rekabet tüketici refahını artırıyor”

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, etkin rekabet ortamının verimliliği artırdığını ve yenilikçi faaliyetleri teşvik ettiğini belirtti.

Küle, rekabetçi piyasa yapısının korunmasının tüketicilerin daha kaliteli mal ve hizmetlere erişimini sağladığını vurgulayarak, bunun tüketici refahı ve toplumsal refah artışı açısından kurumun temel öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.