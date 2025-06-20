Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma: PMAX kampanyası mercek altında

Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, dijital reklamcılık pazarındaki uygulamaları nedeniyle teknoloji devi Google hakkında soruşturma başlattı.

Kurul, 12 Haziran 2025 tarihli toplantısında aldığı 25-22/519-M sayılı kararla, Google’ın Performance Max (PMAX) kampanyası üzerinden rekabeti bozduğu ve reklamverenleri sömürdüğü iddialarını ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında inceleme başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın temelini, Google Ads platformunda yer alan ve 2021 yılında tanıtılan PMAX kampanyası oluşturuyor.

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, soruşturmanın dayandığı üç ana iddia bulunuyor.

Bunlar, kalıraç etkisinden faydalanılarak çevrim içi arama bazlı reklamcılık hizmetlerindeki gücünü diğer çevrim içi reklamcılık hizmetlerine aktarmak, PMAX kampanyasındaki şeffaflık ve kontrol eksikliği nedeniyle bu kampanyayı kullanan reklamverenlere yönelik sömürücü uygulamalarda bulunmak ve sahip olduğu çeşitli kanallardan (Chrome tarayıcısı, Android işletim sistemi vb.) elde ettiği verileri birleştirip kullanarak piyasadaki rekabeti bozmak.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soruşturma konusunu GOOGLE’ın, Google Ads’te yer alan bir kampanya türü olan Perfomance Max (PMAX) kampanyası aracılığıyla çevrim içi arama bazlı reklamcılık hizmetlerindeki gücünü diğer çevrim içi reklamcılık hizmetlerine aktarmak, PMAX kampanyasını kullanan reklamverenlere yönelik sömürücü uygulamalarda bulunmak ve veri birleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları oluşturmaktadır."

PMAX nedir?

Google tarafından 2021 yılında lansmanı yapılan PMAX kampanyası, tek bir kampanya üzerinden Google’ın sahip olduğu tüm reklam envanterlerinde (Google Alışveriş, Arama, YouTube, Keşfet, Görüntülü Reklam Ağı ve Haritalar) reklam yayımlamayı mümkün kılan bir kampanya.

Google tarafından sunulan diğer kampanyaların aksine PMAX, sahip olduğu yapay zekâ özellikleri sayesinde anlık olarak reklamın en fazla dönüşüm elde edeceği reklam envanterini tespit ediyor ve reklamların yayın sürecini otomatik olarak optimize ediyor.