Rekabet'ten yangın söndürme şirketlerine soruşturma

Kurumdan yapılan açıklamada; “Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ’nin teknik servis hizmet bedeli ile yedek parça ve mamul ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bölge ve müşteri kısıtlamasında bulunmak ve Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ’nin müşteri paylaşımı anlaşması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı” denildi.

Açıklamada; “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-53/804-M sayı ile karar verdi” ifadeleri yer aldı.

Rekabet cezalarında alt sınır 105 bin 688 lira oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi. Rekabet Kurumunun konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi. Tebliğ, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.