Renault'dan işten çıkarma planı! 3 bin kişi işsiz kalabilir

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun dünya çapında 3 bine yakın çalışanını etkileyecek bir işten çıkarma planını değerlendirdiği belirtiliyor.

Fransız haber sitesi l'Informe'un haberine göre işten çıkarma planı insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerindeki işlerde yüzde 15'lik bir azalmaya yol açacak.

Renault ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, henüz bir karar alınmadığı belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada "Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve aşırı rekabet ortamı göz önüne alındığında, sabit maliyetlerimizi basitleştirmenin, yürütmeyi hızlandırmanın ve optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.