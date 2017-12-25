RES ihalelerinde ilk gün sona erdi
Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde 8 bölge için kapasite tahsisleri yapıldı.
Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerine Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığında başlandı.
25-29 Aralık'ta tamamlanacak ön lisans ihaleleriyle toplamda 32 bölge için 2 bin 130 megavatlık ön lisans verilecek.
Bugün toplamda 430 megavatlık ön lisans verilen 8 bölge için teklifler alındı. Bugün gerçekleşen ihaleler için 101 şirket başvuruda bulundu.
İhaleleri kazanan projeler şöyle:
Amasya-Samsun'daki 60 MW'lık kapasitenin 49 MW'lık kısmını Doğages Elektrik Üretim AŞ Doğages RES projesi -0,88 dolar cent/kWh ile; Ekores Enerji Elektrik Üretim AŞ Taşova RES projesi 11 MW'lık kısmını -0,55 dolar cent/kWh ile kazandı.
Çorum-Kastamonu-Sinop'taki 70 MW'lık kapasitenin 5 MW'lık kısmını -0,71 dolar cent/kWh ile Ekores Enerji Elektrik Üretim AŞ Kozcu RES projesi; 65 MW'lık kısmını Res Anatolia Holding AŞ Topaz RES projesi -0,66 dolar cent/kWh ile kazandı.
Antalya'daki 100 MW'lık kapasitenin 50 MW'lık kısmını -1,18 dolar cent/kWh ile Enyat Enerji Yatırımları ve Elektrik Üretim Ticaret AŞ Alanya RES projesi kazanırken; Dere Enerji AŞ D3 RES projesi -0,57 dolar cent/kWh ve D1 RES projesi -0,48 cent/kWh ile 10'ar megavat halinde toplam 20 MW'lık kısmını aldı. Kalan 30 MW'lık kısmı -0,52 cent/kWh ile Akhisar Enerji AŞ Dökükdağı RES projesi kazandı.
Bitlis-Muş bölgesindeki 40 MW'lık kapasitenin 20 MW'lık kısmını 7,10 dolar cent/kWh ile Difer Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞ Miskevank RES , 20 MW'lık kısmını 6,95 dolar cent/kWh ile Beres Elektrik Üretim AŞ Örenlik RES kazandı.
Bolu-Düzce-Sakarya bölgesindeki 30 MW'lık kapasitenin tamamını 3,78 dolar cent/kWh ile Günışığıges Elektrik Üretim AŞ Günışığıges RES projesi kazandı.
Elazığ'daki 40 MW'lık kapasiteyi -0,63 dolar cent/kWh ile Buca Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji Ve Elektrik Üretim AŞ Buca RES projesi kazandı.
Gaziantep-Kilis'teki 40 MW'lık kapasitenin tamamı -1,63 dolar cent/kWh ile Lacivert Yenilenebilir Enerji Ve Elektrik Üretim AŞ Lacivert RES projesinin oldu.
İstanbul'daki 50 MW'lık kapasitenin 49,5 MW'lık kısmını -1,71 dolar cent/kWh ile Gelgit Yenilenebilir Enerji Gelgit RES projesi kazanırken, kalan 0,5 MW'lık kapasite -0,65 dolar cent/kWh ile Polat Enerji İstanbul RES projesinin oldu.