Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Ne zaman hesaplara yatacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Kimler faydalanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.