Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere şehirlerarası otobüslerde indirim kararı

Milyonlarca emeklinin takip ettiği yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emekli için yeni destekleri açıkladı. Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

Emekliler için özel indirimler de bir adım daha atıldı.

Şehirlerarası otobüslerde emeklilere ne kadar indirim yapılacak?

Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.