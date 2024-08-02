Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29'uncu maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yeni tutar bu ay itibariyle uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

Düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamasıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.