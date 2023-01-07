Resmi Gazetede yayımlandı: İki taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 7 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Sıtkı Ertürk'e satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 4 milyon 511 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Varyapı Varlıbaşlar Mimarlık Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.