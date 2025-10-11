Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta, restoran ve kafelere fiyat etiketi zorunluluğu!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla “Fiyat Etiketi Yönetmeliği”nde önemli değişikliklere gitti.

11 Ekim 2025 tarihli ve 33044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelere dijital fiyat paylaşımı zorunluluğu getirilirken; açıkta satılan ürünlerde dara uygulaması zorunlu hale geldi. Ayrıca karekodla fiyat listesine erişim ve kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi dönemi başladı.

Yeni düzenlemeye göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı’na iletmekle yükümlü olacak.

Bakanlık, bu verileri kamu kurumlarıyla paylaşabilecek ve kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine açacak.

Bu sayede vatandaşlar, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden, her an dijital ortamda ulaşabilecek.

Dara miktarını düşmeye zorunluluk getirildi

Satıcı tarafından açıkta, tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde artık kabın ya da ambalajın ağırlığı (dara) zorunlu olarak düşülecek. Bu uygulamayla tüketicilerin yalnızca ürünün gerçek ağırlığı kadar ödeme yapması sağlanacak, haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlendirilecek.

Karekodlu fiyat listesi dönemi

Lokanta, restoran, kafe ve pastaneler artık fiyat listelerini karekod (QR kod) yöntemiyle tüketicilerin erişimine sunabilecek.

Tüketicinin talebi halinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak.

Böylece vatandaşlar fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı ve kolay biçimde ulaşabilecek.

Kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi

Yeni dönemde kitap, dergi ve gazete gibi yayın ürünlerini satan işletmeler, fiyatları sadece etiketle değil, elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilecek.

Bu sayede tüketiciler fiyat bilgilerine daha kolay, hızlı ve doğru şekilde erişebilecek.