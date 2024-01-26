Restoran ve kafeler, fiyat tarifelerin dijital panolarla da duyurabilecek

Bakanlık tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha ve panoların; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelmişti. Alışveriş merkezi gibi birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği ortak mekanlarda ise işletmelerin kendilerine ait giriş kapısı olmaması nedeniyle kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor.

Ancak alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alması gerekiyor. Masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde de giriş kapıları önünde fiyat listelerinin yer alması zorunlu ve tüketicilerin sipariş verinceye kadar ürünlerin tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstünde bulundurulması şartı da bulunuyor.

Ayrıca birden fazla girişi bulunan işletmelerin ise her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu bulunuyor. Sektörden bu yeni uygulamaya ilişkin Bakanlığa çok sayıda soru ve görüş iletilmesi üzerine Bakanlık, işletmeleri uygulamaya yönelik bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek üzere bir yazı hazırladı. Bakanlık yazısında, giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listelerin, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olmak şartıyla dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de olabileceğini bildirdi.

Her bir aykırılık için ceza 2 bin 172 lira olacak

Teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanılıyor. Bakanlık yazısında, bu uygulamanın, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmayacağını da açıkladı. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak kare kodlu menü kullanılmasında ise sakınca olmayacağı belirtildi. Bu kurallar doğrultusunda yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Bu yıl uygulanacak para cezası her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 lira olacak.