Richmond Fed Başkanından istihdam ve faiz yorumu

Barkin yaptığı konuşmada şirketlerin “yavaşlayan işe alım-yavaşlayan işten çıkarma” politikalarının sürekli olamayacağını belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası yetkililerinin son dönemde işgücü piyasasına yönelik endişeleri arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell da geçen Cuma günü konuşmada geçen yıl işsizlik oranlarındaki artışın büyük ölçüde artan işgücü arzı ve yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını, işten çıkartmaların artmadığını belirtmiş ve Fed’in daha fazla erozyonu önlemek için faiz indiriminin gerekli olduğunu savunmuştu.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Barkin konuşmasında şirketlerin işe alımlar konusunda tutucu, işten çıkarma konusunda da isteksiz olduğunu dile getirerek “Ya talep artışıyla işe alımlar başlayacak, ya da işten çıkarmalar başlayacak. Şirketlerin şu anki politikaları kalıcı olamaz” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede işsizlik oranı bu sene işe alımlardaki yavaşlamayla yüzde 4,3’e yükseldi. İşten çıkarmalar ise düşük seviyelerde kaldı. İşgücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler, Fed’in 17-18 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda faiz indirimi beklentisini artıran nedenlerden biri olarak görülüyor.

Faiz indirimlerinei ‘test edip öğrenme’ yaklaşımında olduğunu belirten Barkin başlangıçta 25 baz puanlık indirimi desteklediğini dile getirdi. Yetkili, faiz indirimlerinin zamanla konut ve diğer alanlarda talebi artırarak enflasyona yol açabileceğini de sözlerine ekledi.