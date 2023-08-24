Rogers: Türk ekonomisi için çok daha iyimserim

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borç seviyeleri nedeniyle küresel bir borç krizinin yakın olduğunu belirterek, "Türkiye'nin halen hayranıyım. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım" diye konuştu.

Finans piyasalarındaki öngörüleri nedeniyle yakından takip edilen 81 yaşındaki finans uzmanı Rogers, AA’ya açıklamalarda bulundu. ABD'deki yüksek kamu borçlanmasına işaret ederek, önümüzdeki 1-2 yıl içinde ciddi sorunlar yaşayacaklarını düşündüklerini ifade etti. Rogers, "Biliyorsunuz, 2008'de çok fazla borç yüzünden büyük bir sorun yaşadık.

2009'dan bu yana borç hemen her yerde büyük miktarda artış kaydetti. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 yıl içinde hayatım boyunca karşılaşabileceğim en kötü ekonomik sorunla karşılaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rogers, "Türkiye'nin halen hayranıyım.

Hükümetiniz para biriminin bir değeri olduğunun veya bir değeri olması gerektiğinin farkında. (Sonuçta) Türkiye için iyi olacak. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım." dedi. Rogers, olası bir küresel krizde ABD'nin Türkiye'den çok daha zor durumda olacağını söyledi.

"Enflasyonla birlikte yaşayamayız"

Jim Rogers, gelişmekte olan ekonomilerin olası bir küresel finans krizine karşı daha iyi durumda olduğunu belirterek, "(Olası küresel finans krizinde) Gelişmekte olan ekonomilerde, Batı (ekonomileri) kadar etki görülmeyecek. Gelişmekte olan piyasalar; ABD, Japonya ve bazı diğer ülkeler kadar zarar görmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomilerin para basmaya devam ederek mevcut yüksek enflasyon ortamı yarattığını, enflasyonun düşürülmesi konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini aktaran Rogers, "Enflasyonla birlikte yaşayamayız" dedi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubunun kendi para birimini oluşturmak istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, dünyanın ABD doları ile rekabet edecek bir şeye ihtiyacı olduğunu ancak bunun BRICS'ten çıkmayacağını söyledi.