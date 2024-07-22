Rolex, Phippe, Audemars Piguet... İsviçreli lüks saatlerde 'ikinci el' krizi:

Dünyaca ünlü Amerikan iş dergisi Forbes'a göre 2024'ün ikinci çeyreğinde İsviçreli ikinci el lüks saat piyasasında çeyrek bazında yüzde 2.1'lik düşüş yaşandı.

2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana dokuzuncu kez üst üste çeyrek fiyatlarında gerileme yaşanan piyasada WatchCharts Genel Piyasa Endeksi'nin yıllık performansı yüzde 9.4 düşerken, üç büyük marka da değer kaybetti. Buna göre Rolex yüzde 7.1, Patek Philippe yüzde 10.6 ve Audemars Piguet yüzde 12.4 düştü.

Neredeyse tüm markalar etkilendi

İkinci el piyasasındaki düşüş, neredeyse tüm markaları etkilerken özellikle, ortalama piyasa fiyatı 3 bin doların üzerinde olan hiçbir marka, 2024'ün ikinci çeyreğinde pozitif bir performans sergilemedi.

Morgan Stanley, "Uzun vadede modellerin büyük çoğunluğunun ikinci el piyasada perakende fiyatlara yakın veya altında işlem görmesinin makul olabileceğini" belirtti.

Bugün, Büyük Üçlü (Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet) markalarının mevcut üretim modellerinin yüzde 50'sinden fazlası perakende fiyatlarının üzerinde işlem görüyor.

Büyük Üçlü markalarının ikinci el piyasasındaki mevcut envanterinin toplam değeri, 2021 yılına göre hala yüksek. Bu kalıcı arz fazlası, Mart 2022'de patlayan önceki spekülatif balonun ardından piyasasının hala toparlanmaya çalıştığını gösteriyor.

İkinci elde satış süresi 4 kata yakın arttı

İkinci el Rolex saatlerin satılması, 2024'ün ilk yarısında ortalama 67 gün sürdü. Bu süre 2021'de 18 gündü. Patek Philippe'te bu süre 67 günden 173 güne ve Audemars Piguet'de 46 günden 166 güne çıktı.