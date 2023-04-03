Rus rublesi bir yılın en düşük seviyelerinde
Rus rublesi son bir yılın en düşük seviyelerine ulaşırken, ABD doları 78 rubleyi, euro ise 85 rubleyi aştı.
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Moskova Borsası (MOEX) döviz işlemlerinde dolar ve euro kurları geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaşırken, Moskova saatiyle 13.41’de dolar 41 kopeek artarak 78,01 rubleden, Euro ise 64 kopeek artışla 85,04 rubleden işlem gördü.
Gazetemru'da yer alan habere göre, Moskova saatiyle 14.05’te ise dolar büyümesini hızlandırarak 78,18 rubleye yükselirken, aynı zamanda euro hafif düşüşle 84,97 rubleden işlem görmeye başladı.