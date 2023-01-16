Rus Ural petrolünün varil fiyatı belli oldu

Rus Ural petrolünün son 30 günde varil başına ortalama 46,8 dolardan işlem gördüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Aralık 2022-15 Ocak tarihlerinde Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 46,8 dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde, Brent petrolün varil fiyatı ise ortalama 81,5 dolardan işlem görürken, böylelikle Rusya'nın Ural petrolü Brent'e kıyasla yüzde 43 ucuz kaldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının ocakta arttığını bildirmişti.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de geçen ay, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.