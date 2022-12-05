Rusya-Çin ticareti 150 milyar dolara yaklaştı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Keqiang’in de katıldığı, iki ülke hükümet başkanlarının 27. olağan toplantısında video konferans yöntemiyle değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Çin’e yönelik enerji kaynakları ihracatını artırdığına işaret eden Mişustin, “Doğal gaz, petrol ve kömür arzımız artıyor. Çin’de Rusya’nın katılımıyla nükleer santral inşaatları da devam ediyor. Mevcut tüm sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya ve bu alanda yeni büyük projeler üzerinde çalışmaya hazırız” diye konuştu.

“Ticaretin yarısı ulusal para birimi ile yapılıyor”

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının da arttığını vurgulayan Mişustin, “Ticaretimizin neredeyse yarısını ulusal para birimlerimizle gerçekleştiriyor olmamız son derece önemlidir. Ticarette bu tür ödemelerin hakim pozisyonda olması gerekiyor. Bu, çok kutuplu dünyanın egemen ekonomik ve mali politikasının mantığıdır” dedi.

Mişustin, çeşitli kısıtlamalara rağmen Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin de bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 150 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Rusya ve Çin’in, küresel bazı sorunlarda ortak yaklaşım sergilediklerini anlatan Mişustin, “Birlikte, çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşturulmasını savunuyoruz. Ortaya çıkan zorluklara ve artan dış baskıya birlikte göğüs germeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması başladı

AB ülkelerinin, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararları dün itibarıyla başladı. Böylece, AB ülkeleri denizden tankerle taşınan Rus petrolünü alamayacak. Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek. Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasasındaki fiyatların yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak. Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı. AB ülkeleri, Rusya’dan kömür ithalatını da 10 Ağustos’ta yasaklamıştı.