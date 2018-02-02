"Rusya domates ihracatında firma sayısını mecburen artırdı"

02 Şubat 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Rusya'nın 5 firmaya daha Türkiye'den domates ihracatı için izin vermesine ilişkin, "Rusya'ya domates ihracatında hem firma sınırlamasının hem de 50 bin ton kotasının kalkmasını istiyoruz." dedi.

Seyyar yaptığı açıklamada, Rusya'ya domates ihracatının 1 Kasım 2017'de resmen başladığını hatırlattı.

Rus Tarım Bakanlığının domates ihracatı için ilk olarak Türkiye'den 4 firmaya izin verdiğini kaydeden Seyyar, "Bu firmalara da yıllık toplam 50 bin ton sınırı getirdiler. Ancak bu firmaların hepsi 50 bin tona ulaşamayınca şimdi 5 firmaya daha izin verdiler." diye konuştu.

Binlerce firma ihracat yapacak kalitede

Rusya'nın firmaları belirlerken nasıl bir yol izlediğini kimsenin bilmediğini ifade eden Seyyar, domates ihracatçısı binlerce firmanın Rusya'ya ihracat yapacak kalitede olduğuna işaret etti.

Ekonomi Bakanlığının da konuyla ilgili çalışma yaptığını anlatan Seyyar, şöyle konuştu:

"Rusya kendi domatesini yetiştirmek için böyle bir yola girdi. Ancak iklim koşullarından dolayı pek mümkün olmadı. Bakıldığı zaman Rus vatandaşlarının çok büyük bir kısmı Türk ürünlerinden memnun. İç piyasadaki talebi karşılayamayınca ilk olarak 4, daha sonra 5 firmaya daha izin verdiler. Ama kota sınırlaması hala var. Biz yaş meyve sebze ihracatçıları olarak Rusya'ya domates ihracatında hem firma sınırlamasının hem de 50 bin ton kotasının kalkmasını istiyoruz."

"9 firma da yetmeyecektir"

Rusya'ya kriz sonrası ilk domates ihracatını yapan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk ise Rusya'nın izin verdiği firmaları sürekli denetlediğini belirtti.

Rusya'ya gönderilecek 50 bin ton domatesi 9 firmanın da karşılayamayacağını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok domates üreten serası biziz. Biz de 14 bin ton üretebiliyoruz. Bunun hepsini Rusya'ya veremeyiz. Avrupa pazarı ve iç pazarda da müşterilerimiz var. Rusya'nın talebini 9 firma da karşılayamaz. Bu nedenle Rusya'nın hem firma hem de kota sınırlandırmasını kaldıracağını düşünüyorum."

Rusya Tarım Bakanlığından kasım ayında yapılan açıklamada 4 Türk firmasından yıllık toplam 50 bin ton domates ithalat edileceği belirtilmişti, firma ve kota sınırlaması ihracatçının tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA