Rusya domateste kotayı artırdı üreticiler karardan memnun

Nesrin KOÇASLAN

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan resmen çekildiğini açıklayan Rusya’nın kota artırma kararı, Türkiye ile arasındaki ticaret dinamiklerini olumlu yönde etkileyebilecek yeni bir hamle olarak değerlendirildi. Karardan, domates üreticileri de ihracatçılar da memnun…

“Domateste kotasız ticaretimiz var diyebiliriz”

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından tüm dünyada uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya’nın Türkiye’den tedarike ihtiyacı olduğunu söyleyen Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, kota artırım kararının üreticiler açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Uluslararası ticarette yapılan tüm kısıtlamaların hiçbir tarafa olumlu yansımasının olmadığını belirten Ali Çandır, “500 bin ton limitinden sonra artık Rusya’ya kotasız ticaretimiz var diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Halil Pekdemir de kararın üretici açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

2015 yılında gerçekleşen uçak krizine kadar Rusya ile ticaretin gayet iyi olduğunu fakat krizle birlikte bu ilişkilerin zayıfladığını söyleyen Pekdemir, bu kararın son dönemde yeniden düzelmeye başlayan ilişkilerin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği domates ihracatının, geçen yılın ihracatına toplam ihracatına yaklaştığını belirten Pekdemir, “Bu sene geçen seneye göre çok iyi gidiyoruz. İlave olarak kotanın artırılması da ihracatta rakamsal olarak ciddi bir artış olmasını bekliyoruz” dedi. Domates rekoltesi hakkında da bilgi veren Halil Pekdemir, zaman zaman kayıpların yaşandığını ancak yine de rekoltede ciddi bir sıkıntı beklenmediğini söyledi.

Domates ihracatı 500 milyon dolara çıkabilir

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise bu karar sonrası Rusya’ya domates ihracatının tekrar toparlanmasını beklediklerini söyledi. Türkiye’nin domates ihracatında Rusya’da uzun yıllar lider ülke olduğunu, son yıllarda kota sorunları nedeniyle bu pazarda güç kaybı yaşadıklarını aktaran Uçak, “Rusya’ya 2021 yılında 68 milyon dolarlık olan taze domates ihracatımız 2022 yılında 33 milyon dolara geriledi.

Son karar sonrasında Rusya’ya domates ihracatımızın tekrar toparlanmasını ve bu ülkenin ihracatta yeniden lider konumuna yükselmesini bekliyoruz" dedi. Domates ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 22’lik artışla 145 milyon dolardan 203 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Uçak, domates ihracatının bu olumlu karar sonrasında 2023 yılı sonunda 500 milyon dolara ulaşabileceğini sözlerine ekledi.