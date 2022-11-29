Rusya ile yeşil ve temiz enerjinin geliştirilmesi konusunda ortak hareket etmek istiyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 4.Çin-Rusya Enerji Ticaret Forumu'na gönderdiği kutlama mesajında enerjideki iş birliğini ikili ilişkilerin önemli köşe taşlarından biri olarak niteledi.

Dış risk ve meydan okumalara karşı Çin ve Rusya'nın yakın koordinasyonu güçlendirmesi ve önemli projeleri birlikte teşvik etmesinin mevcut iş birliğinin sağlamlığını gösterdiğini dile getiren Şi, bu durumun ayrıca iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğinin geniş perspektifini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Şi, ayrıca mesajında "Çin, enerji konusunda ilişkilerini daha da yakınlaştırmak, temiz ve yenilenebilir enerjinin gelişimini teşvik etmek, uluslararası enerji piyasalarının uzun vadede sürdürülebilir gelişimiyle uluslararası enerji güvenliği ve tedarik zincirinin istikrarının korunmasına katkıda bulunmak için Rusya ile birlikte çalışmayı arzu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada elektrik üretiminde yüzde 30 payla ilk sırada yer alan Çin, martta yayımladığı 14'üncü 5 yıllık kalkınma planı kapsamında elektrik üretiminde yaklaşık 28 olan yenilenebilir enerjinin payını, 2025'e kadar yüzde 33'e, güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç kapasitesini de 2030'a kadar 1,2 teravata çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.