Rusya’da mevduat paniği: Bankalardan milyarlarca dolar çekildi

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The Washington Post'un Rusya Merkez Bankası verilerine dayandırdığı haberine göre, ağustos ayının ilk iki haftasında bankalardan yaklaşık 286,4 milyar ruble, yani 3,4 milyar dolar çekildi. Temmuz ayında 7,3 milyar dolar, haziranda ise 4,5 milyar dolardan fazla para bankacılık sisteminden çıktı.

Savaşın ilk yılındaki seviyeyi geçti

2026'da bankalardan çekilen toplam paranın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'yi takip eden ilk yılda kaydedilen yaklaşık 24,7 milyar dolarlık tutarı şimdiden aştığı belirtildi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın üst düzey yöneticilerinden Taras Skvortsov, para çekme eğiliminin devam etmesi halinde 2026'nın tamamındaki tutarın savaşın ilk yılında kaydedilen seviyenin yaklaşık iki katına çıkabileceğini öngördü.

Rus bankacılık sektörü, savunma sanayisine sağlanan kredilerin yanı sıra yüksek faizler, sorunlu krediler ve sivil ekonomideki yavaşlamanın yarattığı baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

"Mevduatlar kamulaştırılabilir" endişesi

Rusya Merkez Bankası'nın eski danışmanlarından Alexandra Prokopenko, para çekme eğiliminin bankacılık sistemine yönelik güven kaybına işaret ettiğini belirtti.

Prokopenko, "Bütün bunlar hükümetin bankacılık sistemiyle ilgili bir şey yapacağı, mevduatları kamulaştırabileceği korkusunun sonucu" ifadelerini kullandı.

Mevduatların doğrudan kamulaştırılmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendiren Prokopenko, buna karşın para çekme işlemlerine yönelik bazı sınırlamaların gündeme gelme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Sermaye çıkışı 9,4 milyar doları aştı

Rus şirketlerinin de sermayelerini ülke dışına taşımaya yöneldiği belirtildi. Merkez Bankası verilerine göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde Rusya'dan 9,4 milyar dolardan fazla sermaye çıktı.

Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'daki aracı kurum hesaplarının Rus sermayesinin farklı ülkelerdeki yatırımlara aktarılmasında giderek daha fazla kullanıldığı ifade edildi.

Bütçe açığı tahmini şimdiden aşıldı

Bankacılık sistemindeki nakit çıkışının Rus hükümetinin finansman imkanları üzerinde de baskı yarattığı belirtiliyor. Moskova yönetimi büyüyen bütçe açığını finanse etmek için devlet tahvillerine yönelirken bankalardaki likidite sıkışıklığı tahvillere ayrılabilecek kaynağı azaltıyor.

Rusya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yaklaşık yüzde 17'ye yükselirken Maliye Bakanlığı geçen ay planlanan bazı tahvil ihraçlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Ülkenin bütçe açığı ocak-temmuz döneminde 6,46 trilyon rubleye, yaklaşık 76,1 milyar dolara ulaştı. Böylece açık, hükümetin 2026'nın tamamı için öngördüğü 3,8 trilyon rublelik seviyeyi şimdiden önemli ölçüde aşmış oldu.

Ekonomide büyüme hız kesti

Rus ekonomisindeki yavaşlama da dikkat çekiyor. Haberde aktarılan verilere göre ülke ekonomisi 2026'nın ilk yarısında yüzde 0,3 büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde büyüme yüzde 1,2 olarak gerçekleşmişti.

Ukrayna'nın Rus petrol altyapısı ve ticari tesislerine yönelik İHA saldırılarının da ekonomik belirsizliği artırdığı kaydedildi.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş Rusya'ya bir miktar destek sağlarken devletin petrol ve doğal gaz gelirleri temmuz ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı. Buna rağmen ocak-temmuz dönemindeki toplam gelirler, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 11 daha düşük kaldı.

Rusya'da ekonomi üzerindeki savaş baskısına ilişkin yönetim çevrelerinden de açıklamalar geliyor. Sberbank CEO'su German Gref haziran ayında savaşın mümkün olduğunca hızlı sona ermesini istediklerini belirtirken Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, sivil ekonominin savaş uğruna geri plana itilmesinin yaratacağı risklere dikkat çekti.

Sobyanin, "Barış dönemine ait ekonominin kendisi olmazsa vergi de halkın geliri de olmaz" dedi.